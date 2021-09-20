  • 20 Сентябрь 2021
USD 21.09.2021 73.3315 +0.7713
USD ММВБ 14:19 73.4656  
EUR 21.09.2021 85.8785 +0.4171
EUR ММВБ 14:19 86.0207  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Полицейские задержали организаторов погрома на УИК №803 в Петербурге

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

В отдел полиции были доставлены глава УИК №803 и член комиссии.

На одном из избирательных участков в Кировском районе Санкт-Петербурга в воскресенье, 19 сентября, произошел погром. В результате сотрудники полиции задержали на УИК №803 главу избирательной комиссии Михаила Федорова, а также члена комиссии Георгия Хорошева.

Сообщается, что мужчин заковали в наручники и отвезли в 8 отдел полиции, а оставшиеся члены комиссии остались проверять бюллетени и вести подсчет голосов.

По предварительной информации Федоров и Хорошев устроили драку после завершения выборов. В итоге оба они опрокинули урну с бюллетенями и все они оказались разбросаны по помещению.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.09.21
    Ковид повлиял на выборы в Санкт-Петербурге: растёт процент голосующих на дому
    17.09.21
    В Петербурге 9 октября пройдет забег домашних питомцев и их владельцев
    17.09.21
    «Приморский УПК» включен в национальный проект
    17.09.21
    Компания «ЛОЭСК» вошла в Совет по устойчивому развитию бизнеса при Ленинградской областной торгово-промышленной Палате
    16.09.21
    В Доме журналиста откроется Городской медиацентр «Выборы-2021»
    08.09.21
    Кровь в кале: к кому обращаться и что делать?
    06.09.21
    Тотемы памяти: старые вещи - новые смыслы
    03.09.21
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир "Медицинский бизнес"

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram