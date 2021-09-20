Полицейские задержали организаторов погрома на УИК №803 в Петербурге

На одном из избирательных участков в Кировском районе Санкт-Петербурга в воскресенье, 19 сентября, произошел погром. В результате сотрудники полиции задержали на УИК №803 главу избирательной комиссии Михаила Федорова, а также члена комиссии Георгия Хорошева.

Сообщается, что мужчин заковали в наручники и отвезли в 8 отдел полиции, а оставшиеся члены комиссии остались проверять бюллетени и вести подсчет голосов.

По предварительной информации Федоров и Хорошев устроили драку после завершения выборов. В итоге оба они опрокинули урну с бюллетенями и все они оказались разбросаны по помещению.