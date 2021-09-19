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В результате ДТП на Каменоостровском проспекте госпитализированы два человека

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© Фото: pixabay.com

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Для установления причин аварии подключились следователи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на Каменоостровском проспекте в центре Северной столицы произошло ДТП. В результате аварии автомобиль выехал на тротуар и сбил двух человек. Оба петербуржца были госпитализированы.

«Около 18:30 мск на перекрестке Каменоостровского проспекта и улицы Куйбышева автомобиль "Субару" во время движения выехал на тротуар и совершил наезд на двоих пешеходов. Потерпевшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу», — сообщили в правоохранительном ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что по предварительной информации, наезд на пешеходов совершил водитель Subaru, которого подрезал неустановленный автомобиль, делая опасный маневр. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят административное расследование.

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