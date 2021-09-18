В Петродворцовом районе обнаружили ржавую авиационную фугасную бомбу

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на проспекте Буденного в поселке Стрельна Петродворцового района Петербурга во время земляных работ обнаружили необычную находку. Найденный предмет напоминал боеприпас, длина которого составляла около метра. Сама находка была очень ржавой.

На место немедленно были вызваны специалисты разминирования ОМОНа Росгвардии, а также сотрудники МЧС. По прибытии на место взрывотехники установили, что это авиационная фугасная бомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. Примерная масса снаряда составила 100 килограммов.

После сотрудники Росгвадрии, а также спасатели, соблюдая все требования безопасности, отвезли боеприпас в специализированном транспорте на полигон для дальнейшего уничтожения.