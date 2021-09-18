  • 19 Сентябрь 2021
USD 18.09.2021 72.5602 +0.1273
USD ММВБ 00:05 72.4292  
EUR 18.09.2021 85.4614 +0.0992
EUR ММВБ 00:05 85.2492  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петродворцовом районе обнаружили ржавую авиационную фугасную бомбу

Автор:


© Фото: 78.rosguard.gov.ru

Темы дня

На место сразу же прибыли сотрудники ОМОНа Росгвардии.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на проспекте Буденного в поселке Стрельна Петродворцового района Петербурга во время земляных работ обнаружили необычную находку. Найденный предмет напоминал боеприпас, длина которого составляла около метра. Сама находка была очень ржавой.

На место немедленно были вызваны специалисты разминирования ОМОНа Росгвардии, а также сотрудники МЧС. По прибытии на место взрывотехники установили, что это авиационная фугасная бомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. Примерная масса снаряда составила 100 килограммов.

После сотрудники Росгвадрии, а также спасатели, соблюдая все требования безопасности, отвезли боеприпас в специализированном транспорте на полигон для дальнейшего уничтожения.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.09.21
    Ковид повлиял на выборы в Санкт-Петербурге: растёт процент голосующих на дому
    17.09.21
    В Петербурге 9 октября пройдет забег домашних питомцев и их владельцев
    17.09.21
    «Приморский УПК» включен в национальный проект
    17.09.21
    Компания «ЛОЭСК» вошла в Совет по устойчивому развитию бизнеса при Ленинградской областной торгово-промышленной Палате
    16.09.21
    В Доме журналиста откроется Городской медиацентр «Выборы-2021»
    08.09.21
    Кровь в кале: к кому обращаться и что делать?
    06.09.21
    Тотемы памяти: старые вещи - новые смыслы
    03.09.21
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир "Медицинский бизнес"

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram