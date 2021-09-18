В Невском районе у курьера украли всю еду

В Невском районе Санкт-Петербурга было совершено нападение на курьера. Неизвестный украл у него всю еду.

О произошедшем сообщил сам доставщик в пятницу, 17 сентября, около 6 часов утра. По словам 46-летнего курьера, около дома №46 по улице Подвойского на него напал неизвестный человек, который распылил аэрозольный баллончик в лицо доставщика, а после украл курьерскую сумку со всеми продуктами и скрылся.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ «Разбой». Сотрудники полиции смогли определить преступника. Им оказался 21-летний житель Северной столицы. Его уже задержали и доставили в отделение правоохранительных органов.