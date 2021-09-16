Полицейские задержали жителя Карелии, избившего мужчину во дворе на Авиаконструкторов

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали агрессивного водителя, который избил местного жителя вовремя конфликта во дворе на улице Авиаконструкторов. Также у задержанного нашли поддельные документы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Согласно данным правоохранительных органов, за час до полуночи у 33-летнего водителя и другого местного жителя возник конфликт по поводу нарушения ПДД. Ситуация произошла в Приморском районе во дворе. В итоге агрессор залил оппонента газом и после избил его, а потом уехал.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломами в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Так, 14 сентября, правоохранители задержали на Богатырском проспекте 27-летнего жителя Карелии. При обыске у него обнаружили большое количество поддельных документов — от ПТС на три люксовых автомобиля до удостоверения сотрудника полиции. Теперь карелу нужно будет еще отвечать и за это.