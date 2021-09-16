В Петербурге расследуют дело о смерти полуторагодовалого малыша от иглы в легком

В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что сотрудники изымают истории болезней со всех медицинских учреждений, где находился ребенок, который скончался в квартире на Белградской улице. Известно, что полуторагодовалый малыш проходил лечение в нескольких больницах.

«При оказании ему медицинской помощи в один из периодов в теле ребенка остался инородный предмет (часть иглы) в левой плевральной полости с повреждением левого легкого и развитием кровопотери. В результате чего ребенок скончался днем 12 сентября 2021 года», — сообщили в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».