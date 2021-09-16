Водитель такси на Кавалергардской ударил пенсионерку по голове и плюнул ей в лицо

В Санкт-Петербурге на Кавалергардской, 26 около поликлиники №38 произошел неприятный инцидент с водителем социального такси и пассажиркой. Мужчина ударил пенсионерку по голове, а после плюнул ей в лицо.

Очевидцы произошедшего сообщают, что пожилая женщина спускалась по лестнице, а таксист подгонял ее из окна автомобиля и при этом выражался нецензурной бранью. После того, как пенсионерка села в машину, мужчина начал кричать на нее и торопить закрыть дверь. Петербурженка попыталась выйти из такси, но шофер ударил ее по голове и при этом еще плюнул в лицо. Женщину госпитализировали.

Глава Комитета по социальной политике Северной столицы Александр Ржаненков заявил, что слышит впервые об этой ситуации, и пообещал разобраться в этом инциденте.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти отметили, что правоохранительные органы проводят проверку и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.