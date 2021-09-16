СК проводит проверку по факту аварийной посадки самолета из Анталии в Пулково

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково вечером, в среду, 15 сентября, произошла аварийная посадка самолета, который следовал из Анталии. В пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы» сообщили, что посадка авиалайнера произошла в 22:54 и прошла успешно. В самолете находилось 95 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

«Во время полёта экипаж доложил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей», — заявили в компании.

В авиакомпании «Россия» отметили, что причиной экстренной посадки стало то, что воздушное судно попало в стаю птиц.

Выяснять обстоятельства произошедшего предстоит Северо-Западной транспортной прокуратуре и Западному межрегиональному следственному управлению на транспорте СКР.