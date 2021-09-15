В Калининском районе полицейские обнаружили в квартире умершую бабушку, а рядом с ней внука

В Санкт-Петербурге в Калининском районе женщина обратилась в полицию, сообщив о том, что она обнаружила свою мать умершей в собственной квартире. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили на лице 82-летней женщины синяки и кровоподтеки.

Позже стало известно, что пенсионерка проживала вместе со своим внуком. Мальчик сообщил, что несколько дней назад бабушка упала в квартире, потому что плохо передвигалась самостоятельно. После этого, внук положил ее на кровать, и та через некоторое время скончалась. Мальчик не хотел рассказывать об этом полиции, потому что боялся, что его обвинят в смерти пенсионерки.

На данный момент следствие устанавливает обстоятельства смерти петербурженки.