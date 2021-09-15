В центре Петербурга прогулочный теплоход пошел ко дну

В центре Санкт-Петербург, во вторник, 14 сентября, на набережной канала Грибоедова один из прогулочных кораблей неожиданно пошел ко дну. В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не обнаружено.

Корабль стоял пришвартованным к берегу. На судне не было ни пассажиров, ни экипажа. В какой-то момент прогулочный корабль начал уходить под воду. По предварительной информации причиной этого инцидента стала плохая погода и сильный ветер.

Данным происшествием уже заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура. Сообщается, что владельцем данного теплохода является «Чайка-2», а само судно принадлежит компании «Попутный ветер».