На Парашютной улице петербуржец отрывал зеркала и дворники от машин

В ночь с 14 на 15 сентября в Санкт-Петербурге на Парашютной улице неизвестный повредил более десятка автомобилей. У всех машин оказались оторваны боковые зеркала, а также дворники. Видео с поврежденными машинами появилось в социальных сетях. Его выложил один из петербуржцев.

Автор ролика сообщил, что более десятка припаркованных около дома №34 машин, осталось без зеркал и дворников.

«Жесть», — коротко прокомментировал данную ситуацию житель Северной столицы.

Данная ситуация вызвала бурю негодований среди петербуржцев. Большинство пользователей предложили отыскать вандалов и заставить их заплатить за причиненный ущерб. Однако через некоторое время нарушителя все-таки поймали. Им оказался мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения и ломал автомобили.

Вандала сразу же доставили в 86 отдел полиции