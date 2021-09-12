В квартире Петербурга обнаружили труп девушки с пакетом на голове и ремнем на шее

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе в одной из квартир обнаружили труп девушки.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, труп-27 летней квартирантки, которая приехала в Петербург из Каменска-Шахтинского, обнаружил бывший муж арендодательницы. Мужчина пришел в квартиру, для того чтобы проверить состояние жилья. В итоге он увидел убитую с пакетом на голове, а также ремнем на шее. Квартира находится на Проспекте Просвещения.

Девушка арендовала жилье в Выборгском районе всего на сутки, 9 на 10 сентября.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.