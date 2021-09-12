Прокуратура проводит проверку по жестокому обращению с ребенком в больнице

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по поводу жестокого обращения с малолетним ребенком в одной из городских больниц.

«Прокуратура организовала проверку по информации, размещенной в сети, о недопустимых методах обращения, применяемых в учреждении здравоохранения в отношении малолетнего мальчика», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в надзорном ведомстве сообщили, что в интернете появились кадры, как над ребенком во время нахождения в больнице издевались: его привязали к стулу и детской кровати. На опубликованных кадрах можно заметить, как мальчик начинает кричать и размахивать руками. Автор видео отметила, что работники медицинского учреждения называют мальчика «сыном наркоманов» и относятся к нему без уважения.