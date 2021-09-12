Школьник попал под машину, двигаясь на электрическом самокате

В Приморском районе Санкт-Петербурга случилось ДТП с участием 10-летего школьника. Стало известно, что мальчик попал под машину, двигаясь на электрическом самокате.

Происшествие случилось в субботу, 11 сентября, около 15:30 на перекрестке проспекта Испытателей и Байконурской улицы. Ребенок попал под колеса Volkswagen Polo, в то время как 10-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. По предварительной информации ребенок переходил на красный сигнал светофора.

Попав в больницу после ДТП у пострадавшего диагностировали перелом берцовой кости. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства случивщегося.