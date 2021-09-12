В Петербурге обнаружили труп управляющей сувенирным магазином

В Санкт-Петербурге обнаружили труп женщины, которая является управляющей одного из сувенирных магазинов города. Тело управляющей нашли в кустах в Приморском районе на улице Торфяная дорога. Также на женщине были обнаружены следы насильственной смерти. Ее нашел член поискового отряда «Лизы Алерт».

На умершей не оказалось одежды, а также были нанесены множественные ранения в области тела и шеи.

Установлено, что погибшей оказалась 51-летняя жительница Воркуты, которая проживает в доме рядом с местом убийства.

На данный момент место преступления оцеплено, а следователи выясняют все обстоятельства случившегося.