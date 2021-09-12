В пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии сообщили, что в субботу, 11 сентября, вечером в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте произошла массовая драка. Большая потасовка произошла около дома №50.

Разнимать петербуржцев приехали три наряда Росгвардии Петербурга. Приехав на место, стражи порядка обнаружили избитого жителя Северной столицы, а нападавшие смогли скрыться.

Изначально в отдел ГУ Росгвардии поступило сообщение от очевидцев, что на Лиговском проспекте была драка со стрельбой, но эта информация не подтвердилась. На данный момент полиция выясняет обстоятельства случившегося.