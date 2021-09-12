Жителя Гатчины, изнасиловавший 10-летнюю девочку, отправили под стражу

Жителя Гатчины Ленинградской области отправили под стражу до 10 ноября. 33-летнего петербуржца обвиняют в развращении 10-летней девочки.

Сообщается, что в четверг, 9 сентября, в отдел правоохранительных органов обратился 46-летний мужчина, который сообщил о пропаже своей дочери. Он заявил, что девочка ушла в школу, но после домой так и не вернулась. В итоге, сотрудники полиции начали ее поиски.

Кроме того, они проверили ее социальные сети. Выяснилось, что школьница на протяжении нескольких месяцев поддерживала общение с 33-летним мужчиной, который жил на улице Партизана Германа, в социальных сетях.

По предварительной информации, подозреваемый угрожал и приставал к девочке.