В Калининском районе загорелся троллейбус

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в Калининском районе Северной столицы произошло возгорание транспортного средства. Инцидент произошел на Гражданском проспекте, 131. Спасатели приняли вызов в 09:19.

По прибытии на место, сотрудники МЧС выяснили, что горит троллейбус, который загорелся по всей площади на территории парка. Возгорание транспорта приехали тушить два пожарных расчета.

Спасатели смогли ликвидировать пожар в 09:38. По предварительной информации, пострадавших нет.