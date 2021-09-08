В Кировском районе задержали мужчину с травматическим пистолетом

В Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, у которого изъяли травматический пистолет. По предварительной информации, никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что примерно в 2 часа ночи 7 сентября, в отдел полиции поступила информация о происшествии на Ленинском проспекте. По прибытии на место, сотрудники выяснили, что 35-летний петербуржец пожаловался соседу на шум, так как было полвторого ночи. Дверь ему открыл 59-летний мужчина с травматическим пистолетом «Оса» и совершил выстрел.

В итоге, стражи порядка изъяли у жильца пистолет, а также задержали по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.