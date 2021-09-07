Полиция установила личность водителя, посадившего ребенка за руль на КАД

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что правоохранительные органы нашли водителя, который посадил своего ребенка за руль автомобиля. Данное нарушение попало на камеры видеонаблюдения и полицейские этим очень заинтересовались. По предварительной информации, возраст малыша составляет примерно один год. .

Также в главке МВД отметили, что видео с места нарушения легло в основу административного дела. Владелец Infinity уже известен.

«Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кто непосредственно управлял автомобилем в момент инцидента с целью привлечения его к административной ответственности», — сообщили в полицейском ведомстве.

Автомобиль был замечен в крайней левой полосе внутреннего кольца КАД по дороге в Янино. По словам очевидцев, ребенок сидел на коленях мужчины и держался руками за руль.