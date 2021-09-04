Отключение светофора стало причиной большого затора на Софийской улице

В Санкт-Петербурге на перекрестке Софийской улицы и проспекта Славы из-за отключения светофоров огромное количество автомобилей увязли в пробке. Фотографиями, образовавшейся проблемы на проезжей части, поделились петербуржцы в социальных сетях.

Очевидцы сообщили, что на данном участке дороги начали периодически отключаться светофоры, что привело к большой пробке. Ни дорожные знаки, ни правила дорожного движения не смогли предотвратить образовавшийся на перекрестке затор. Десятки машин выстроились в огромную пробку в четырех направлениях сразу.

Еще одной проблемой в этой ситуации стали длинные фуры, которые встали на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы и перекрыли возможность движения для других транспортных средств.