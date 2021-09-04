В Петербурге МЧС потушило пожар на площади 2 тыс. кв. метров

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в Московском районе Северной столицы произошел пожар на двух складах. В итоге площадь возгорания составила 2 тысяч квадратных метров.

«В 06.24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, улица Кубинская 76 (промзона)... Происходит возгорание двух складов на общей площади порядка 2000 квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности», — отметили в пресс-службе ведомства.

На место возгорания прибыло 40 человек личного состава, а также 10 единиц техники. По предварительной информации пострадавших в пожаре нет.

Чуть позднее, спасатели сообщили, что в 07:43 пожар был полностью локализован.