Сотрудницу «Диво острова» отправят под суд за смерть коллеги

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, то сотрудница парка аттракционов «Диво остров» пойдет по суд. Девушку обвиняют в смерти своего коллеги на «Бустере».

Напомним, что днем, 6 июня, на «Диво острове» произошло происшествие, в результате которого погиб 22-летний сотрудник «Бустера». Причиной этому стало то, что его 20-летняя коллега включила аттракцион, в то время как молодой человек находился на площадке. Аттракцион начал движение и на скорости задел сотрудника по голове.

Пострадавшего сразу же госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В больнице врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, которая осложнилась отеком головного мозга. Спустя две недели, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался.

На 22-летнюю девушку завели уголовное дело по ч. 2 статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»