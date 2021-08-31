В Мурино из окна многоэтажного дома на «Ладу» скинули унитаз

В Мурино на Воронцовском бульваре произошел необычный инцидент. Один из жителей многоэтажного дома скинул из окна унитаз. Он приземлился прямо на капот автомобиля «Лада», который стоял около дома. Видео было выложено в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По кадрам видно, как унитаз летит прямо на машину и падает на капот. Бочок в результате падения очень сильно помял капот «Лады».

«Неизвестный скинул унитаз с дома, унитаз приземлился на капот "Лады"», — сообщил один из интернет-пользователей.

Цель данного броска на капот машины неизвестна. Владельца предмета гигиены также пока не удалось установить.