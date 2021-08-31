В квартире на проспекте Солидарности обнаружили труп с перерезанным горлом

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в Невском районе в одной из квартир обнаружили труп 43-летнего мужчины с перерезанным горлом.

Тело нашли в квартире №77 в доме на проспекте Солидарности, 7. Умершего петербуржца обнаружил брат погибшего, который вернулся домой с работы. По предварительной информации мужчина погиб во время несчастного случая, потому что признаков насильственной смерти обнаружено не было

По версии следствия, житель Северной столицы много выпил, разбил бутылку и упал на осколки. Он серьезно порезался и умер от потери крови.