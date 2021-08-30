В результате прорыва трубы в Парголово в двух районах Петербурга в домах отключили воду

В понедельник, 30 августа, в Парголово прорвало трубу. В результате этого инцидента в Калининском и Выборгском районах Санкт-Петербурга в некоторых жилых домах была отключена вода.

На протяжении трех часов жители не могли воспользоваться водой. Низкий напор воды на верхних этажах многоквартирных домов, расположенных в указанных районах, наблюдался с пяти утра.

В «Водоканале» отметили, что причиной прорыва трубы стало технологическое нарушение на сети, которое обнаружили в Парголово. В пресс-службе организации отметили, что ремонтная бригада выехала на место примерно в 06:45, а уже к 8 утра ситуация была исправлена.

На данный момент жилые дома обеспечены водоснабжением в полном объеме.