В результате аварии на КАД перевернулся Volkswagen

В Санкт-Петербурге на 52-м километре внешнего кольца КАД произошло ДТП, в результате которого автомобиль Volkswagen Tiguan перевернулся на крышу. Видео с места происшествия появилось в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКнотакте».

Авария произошла возле съезда на Мурманское шоссе. По кадрам видно, как автомобиль Suzuki хотел обогнать грузовик и перестроиться на другую полосу, но в итоге машину занесло, и она сбила белый «Фольксваген, движущийся по соседней полосе. В итоге немецкая иномарка перевернулась на крышу.

Согласно данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», происшествие случилось около 19:40. После столкновения на КАД возле Большого Обуховского моста образовалась большая пробка.