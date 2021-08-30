Мигранта, убившего петербурженку в кондитерском магазине, задержали в Шереметьево

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что правоохранители задержали мигранта, который недавно совершил убийство женщины в одном из кондитерских магазинов Петербурга. Мужчину задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. Предполагается, что убийца хотел улететь к себе на родину.

«Сотрудники угрозыска Калининского района по горячим следам установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мигрант был задержан в аэропорту Шереметьево, откуда собирался улететь к себе на родину», — сообщили в главке МВД.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе в кондитерской «Невские берега» обнаружили тело работницы магазина. Тело обнаружили в туалете уроженки Узбекистана.