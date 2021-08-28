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На Московском шоссе драка водителей затруднила движение

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© Фото: pixabay.com

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Инцидент произошел около деревни Ям-Ижора.

В районе деревни Ям-Ижора на Московском шоссе произошла драка, участие в которой принимало несколько водителей. О случившемся на трассе рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». 

Также в группе появилось видео, на котором видно, как несколько человек начали драку. Из-за выяснений отношений водителей, движение на трассе сильно затруднилось. Для того чтобы закончить потасовку один из автомобилистов бросился разнимать участников драки. 

Однако успокоить водителей удалось не сразу. Один из активных участников сначала сел в «Газель», но потом достал нож и решил снова начать потасовку. В итоге мирному гражданину всё-таки удалось успокоить автомобилистов.

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