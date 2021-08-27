Пластическая операция закончилась для петербурженки летальным исходом

В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что в одной из клиник Северной столицы, во время пластической операции скончалась пациентка. По данному факту возбудили уголовное дело. Однако название учреждения пока неизвестно.

«В среду в одной из клиник, расположенной в Центральном районе города, во время пластической операции на лице скончалась 31-летняя пациентка. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбудили по п. «в» ч.2 ст.238 УКРФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека».

Кроме того, будет проведена экспертиза для выяснения обстоятельств и причин смерти. Контроль за рассмотрением дела ведет прокуратура Северной столицы.