Петербурженка пришла на «Почту России» за посылкой, но в итоге стала жертвой сотрудницы

В Санкт-Петербурге в отделении «Почты России» на Бухарестской улице случился неприятный инцидент. Петербурженка пришла забрать посылку, но сотрудница бросилась на нее с кулаками.

Потерпевшая Галина Попова сообщила, что ситуация произошла около 15:00. Женщина попросила отдать ей вещи, на что сотрудница решила ей ответить матом.

«Напала и пожелала смерти, ударила, материлась. Хочу, чтобы её наказали, мне плохо после до сих пор», — сообщила потерпевшая.

Кроме того, Попова предоставила видео, где видно как сотрудница почты кидается на девушку. После в потерпевшую полетели документы, а в конце сотрудница сказала: «Иди отсюда, чокнутая!».