На Гражданском проспекте Mercedes врезался в дерево

В ночь со среды на четверг, в Калининском районе Санкт-Петербурга на Гражданском проспекте, 83 произошло жуткое ДТП. В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что автомобиль Mercedes-Benz W140 рядом с пересечением с Северным проспектом врезался в дерево. На место прибыли сотрудники МЧС.

«На Гражданском проспекте 83, около 22.30 произошла жуткая авария, Mercedes врезался в дерево, мужчину вытаскивали из машины. Сотрудники МЧС машину резали на части. Водитель жив», — сообщил автор поста в группе.

Кроме того, вместе со спасателями прибыла и машина скорой помощи. По кадрам видно, как машина после столкновения опрокинулась на бок.