Петербуржец сбил двух женщин и трамвайную остановку, а потом скрылся

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе произошло происшествие, в результате которого пострадали две женщины, а также трамвайная остановка. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и совершил наезд на ограждение и людей, а после скрылся с места ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что инцидент произошел в понедельник, 23 августа, примерно в 08:30 на Бухарестской улице.

«Две женщины, 51 и 53 лет, ожидавшие трамвай, получили травмы и были госпитализированы в медучреждение. После аварии виновник аварии с места происшествия скрылся. Приняты меры к его розыску и задержанию», — сообщили в главке МВД.

По предварительной информации, иномарка снесла металлическую ограду и ее осколки разнесло по останове.