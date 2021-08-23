Полицейские задержали в парке на Горбунова мужчину, стрелявшего по мишеням

В воскресенье, 22 августа, в Красносельском районе Санкт-Петербурга петербуржец устроил стрельбу по мишеням в общественном парке на улице Горбунова. Районные сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего стрелка и доставили в отделение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В главке ведомства отметили, что мужчина устроил свой собственный тир в парке. Его удалось задержать по горячим следам в поселке Виллози. При задержании стражи правопорядка изъяли у петербуржца пневматическое ружье.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».