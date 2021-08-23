После сильного ливня в Пушкине затопило улицы

В ночь с 22 на 23 августа, в Санкт-Петербурге прошел сильный ливень. Из-за непогоды в Пушкине вследствие стихии затопило улицы.

Сообщается, что большинство дорог затоплено и машинам приходится двигаться по большим лужам, что осложняет транспортную обстановку. Однако осадки в пригороде не прекратились и идут до сих пор.

Кроме того, стихия доставила неудобства и пешеходам. Большое количество тротуаров и дорог затопило, потому что вода никак не уходит с улиц.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что понедельник, 23 августа, может стать самым холодным днем с начала этого месяца. Температура воздуха составит около +15 градусов.