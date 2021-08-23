В жилом доме на Витебском проспекте обнаружили труп пожилой женщины с двумя гранатами

В Санкт-Петербурге на Витебском проспекте, 23 корпус 3, жильцы дома заметили неприятный запах, доносившийся от одной из квартир. Также соседи стали замечать, как из этой квартиры начинают выползать черви. После этого петербуржцы вызвали наряд полиции.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и пробрались в квартиру. Зайдя в нее, полицейские обнаружили труп 83-летней женщины, а также две гранаты времен Великой Отечественной войны без запалов, которые лежали на столе рядом с телом.

Жильцы дома также сообщили, что женщине постоянно мерещились враги и пропала она около 10 дней назад.