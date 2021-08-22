В Калининском районе полицейские устроили погоню со стрельбой за нетрезвым водителем

Утром, 22 августа, в Калининском районе Санкт-Петербурга сотрудники ГИБДД устроили погоню за водителем, который управлял автомобилем «ВАЗ 21103».

Автомобилист, управляя транспортным средством, создавал помехи другим участникам движения. В связи с этим полицейские применили табельное оружие. Водитель остановился только после того, как сотрудник ГИБДД выстрелил в воздух и попал по колесам.

«Для остановки транспортного средства у дома 89 по Гражданскому проспекту полицейский произвел два выстрела в воздух и по колёсам автомобиля из табельного оружия. Водитель был остановлен, задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — пояснили в правоохранительных органах.

За рулем автомобиля «Лада» находился 23-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составили 8 административных протоколов.