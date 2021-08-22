В результате столкновения двух машин в Кировском районе пострадали женщина, 6-летний ребенок и велосипедист

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в Кировском районе города произошло ДТП, в результате которого пострадали пешеходы: женщина, шестилетний ребенок и велосипедист. Происшествие произошло на Ленинском проспекте.

«Дорожно-транспортное происшествие в Кировском районе случилось с участием двух легковых автомобилей, велосипедиста и пешеходов на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадали три человека, из них два пешехода (ребенок 2015 года рождения и женщина) и велосипедист», — сообщили в главке МВД.

Также в ведомстве отметили, что столкновение произошло около 10:43 на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения. Сообщается, авария произошла между 60-летним водителем, управлявший автомобилем «Форд-СиМакс» и 29-летним автомобилистом «Форд-Фокуса». В результате ДТП одна из машин откатилась в сторону пешеходного перехода и сбила людей, переходивших дорогу.