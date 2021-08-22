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На станции «Гостиный двор» загорелся рекламный щит

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© Фото: baltphoto.ru

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Переход на станцию «Невский проспект» по-прежнему закрыт.

В метрополитене Санкт-Петербурга в воскресенье, 22 августа, на станции «Гостиный двор» произошел пожар. О возгорании работники метро сразу же сообщили правоохранительным органам. Прибывшие на место спасатели установили, что причиной пожара стал электронный щит, на котором размещалась реклама.

Сама вывеска находится рядом с переходом на другую ветку метро.

Прибывшие на место спасатели смогли быстро ликвидировать пожар. Однако переход на станцию «Невский проспект» до сих пор закрыт для того, чтобы сотрудники подземки смогли проветрить помещение от дыма.

Теперь будет выясняться, по какой причине произошло возгорание рекламного щита.

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