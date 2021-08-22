В жилом доме на Ленинском проспекте обнаружили женщину с 26 ножевыми ранениями

В правоохранительных органах сообщили, что в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте, 95 корпус 2, обнаружили женщину с 26 ножевыми ранениями.

В полицию обратилась одна из жительниц дома. Она сообщила, что из окна дома выпал 49-летний выходец из Центральной Азии. Однако спасти его не удалось, он умер в машине скорой помощи.

По предварительной информации, мужчина вернулся к своей супруге для того, чтобы помириться. Однако примирение переросло в конфликт, в результате которого петербуржец зарезал свою жену, оставив на ней 26 ножевых ранений. После этого сам мужчина выпал из окна.