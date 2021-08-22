Мотоциклист погиб после ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной

В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной произошло смертельное ДТП с участием двух мотоциклистов и бетономешалки. Один из мотоциклистов скончался на месте, а второй получил тяжелые травмы.

Происшествие произошло в субботу, 21 августа, около 22 часов у заезда на путепровод. Сообщается, что виновником аварии стал водитель КамАЗа. Он нарушил правила, разворачиваясь с правой полосы налево, через разделительную полосу.

Также по предварительной информации водитель грузовика ехал выключенными фарами. Мотоциклисты, не ожидая такой маневр, врезались в него на большой скорости.