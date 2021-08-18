Во время ЧП на заводе на улице Ватутина пострадал работник

В Санкт-Петербурге в среду, 18 августа, В Калининском районе произошло чрезвычайное происшествие. ЧП возникло на работе изоляционных материалов. Сам завод находится на улице Ватутина. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация бочки. Однако МЧС не согласилась с этой версией.

«На Ватутина, 24 при проведении работ с электроинструментом из-за нарушений техники безопасности рабочий получил травму и был госпитализирован. Взрыв и разгерметизацию не подтверждаем», — сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области.

На место происшествия прибыли спасатели и врачи. Обстоятельства случившегося уточняются.