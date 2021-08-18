Петербуржца госпитализировали после инцидента со стрельбой на Сенной площади

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на Сенной площади в центре города произошел конфликт со стрельбой. В результате перепалки один из петербуржцев выстрелил в своего оппонента. Стрелявшего задержали.

«Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о стрельбе на Сенной площади. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые установили, что около 01:30 мск у дома номер 4 по Сенной площади в ходе конфликта 26-летний гражданин выстрелил в своего 24-летнего оппонента», — заявили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц Петербурга. В медучреждении сообщили, что мужчина получил ранение в спину.

Кроме того, прибывшие на место стрельбы полицейские обнаружили предмет, который похож на пистолет, а также четыре патрона и гильзу.