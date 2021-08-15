Петербургского тренера по тхэквондо обвинили в домогательствах в 15-летней девочке

В Санкт-Петербурге рассмотрено ходатайство следствия в отношении тренера по тхэквондо. Мужчину обвиняют в домогательствах к 15-летней девочке.

В объединенной пресс-службе судов Северной столицы сообщили, что 29-летний Ренат Т. в течение нескольких лет пользовался своим положением и домогался к несовершеннолетней. Следствие предполагает, что 15-летняя девочка не единственная его жертва.

Также стоит отметить, что, когда правоохранительные органы начали интересоваться тренером, тот сразу выбросил свой телефон, с которого он общался с девочкой. Во время следственных действий петербуржец соврал о месте своего проживания. Также его супруга, на тот момент как все выяснилось, выкинула все технические устройства. А сама заявила правоохранителям, что ничего им не даст.

Тренеру избрали меру пресечения в виде некоторых запретов: до 11 октября ему нельзя гулять с 09:00 до 20:00, ходить на массовые мероприятия и участвовать в них, общаться с потерпевшими, свидетелями, пользоваться интернетом, отправлять и получать посылки и бандероли, письма, телеграммы и так далее.