В Адмиралтейском районе петербуржец бросил 13-летнего мальчика об асфальт

В Санкт-Петербурге в Адмиралтейском районе петербуржец бросил 13-летнего мальчика на асфальт. В результате юноша получил многочисленные травмы лица и мозга.

Инцидент произошел в пятницу, 13 августа. В отделение полиции поступила информация от врачей детской больницы №19 о том, что к ним госпитализировали мальчика. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, ушиб мозга, а также другие серьезные травмы головы и лица.

Позже, в субботу, 14 августа, в полицию Адмиралтейского района позвонил 33-летний мужчина, который признался в содеянном. Он заявил, что утром поссорился с юношей и схватил его за ногу и крутку, а потом поднял над землей и кинул на асфальт.

На данный момент петербуржца отправили в изолятор. По данному факту возбуждено уголовное дело.