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В Петербурге завершили дело об убийстве курсанта МВД, начатое в 2014 году

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© Фото: baltphoto.ru

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Убийцей оказался 33-летний петербуржец.

В Санкт-Петербурге завершили расследование об убийстве курсанта университета МВД, которое было совершено семь лет назад. Обвиняемый уже отбывает срок за совершенное тяжкое преступление.

СУ СК России по Северной столице завершило расследование, начатое в 2014 году. В нем обвиняется 33-летний житель Петербурга. По данным следствия, мужчина собирался убить кого-то из представителей власти, но жертвой выбрал полицейского. В итоге, преступник приобрел газовый пистолет и переделал его под огнестрельный, чтобы он мог стрелять боевыми патронами.

Само убийство произошло около станции городского метро «Комендантский проспект». Убийца выследил жертву и выстрелил ему в голову.

Обвиняемый на суде признал свою вину. Его приговорили к 19,5 годам лишения свободы.

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