На Невском проспекте произошло массовое ДТП

В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием автомобиля BMW и каршеринга Nissan. По предварительной информации, девушка, двигаясь по Литейному проспекту от станции метро «Владимирская» за рулем немецкой машины в сторону Литейного моста, проехала на красный сигнал светофора. Вследствие чего женщина не рассчитала скорость и въехала в каршеринг Nissan, который двигался по Невскому проспекту.

Информация о массовой аварии появилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Также стало известно, что после столкновения каршеринговый автомобиль задел стоящий Opel. Происшествие произошло около 22:15. Сообщается, что пострадавших в данной аварии нет.