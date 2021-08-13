Петербуржец забил своего отчима топором из-за квартиры

В Санкт-Петербурге, в четверг, 12 августа, около 23:10 в отдел полиции от скорой помощи поступило сообщение об убийстве в Красногвардейском районе на улице Ударников. На газоне около дома местные жители обнаружили 26-летнего парня без сознания.

Пока наряд правоохранительных органов ехал на место, поступил еще один звонок. Один из жителей дома сообщил о том, что обнаружил своего 62-летнего соседа мертвым на 13 этаже. Пенсионер лежал на лестничной клетке в луже крови. Позже полицейские выяснили, что убитый являлся отчимом молодого человека.

Житель дома рассказал полицейским, что накануне у отчима с пасынком произошел конфликт на фоне квартиры. В порыве ярости 26-летний парень ударил своего отчима топором, а потом добил его. После этого молодой человек покончил с собой.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.