Петербурженка похитила своего сына у будущей невестки

В Санкт-Петербурге, в четверг, 12 августа, произошло похищение человека. В этот день в отдел полиции обратилась 20-летняя студентка петербургского вуза. Она сообщила, что около 06:50 к ней в квартиру ворвалась мать ее 25-летнего молодого человека. Женщина пришла с несколькими неизвестными мужчинами. Они связали парню руки веревкой, а позже вывели на улицу и насильно посадили в автомобиль Mitsubishi.

Позже стало известно, что молодая петербурженка пыталась отпугнуть похитителей и применила перцовый баллончик, но ничего не получилось. Однако девушка не растерялась и начала снимать происходящее на мобильный телефон.

Похитители уехали в неизвестном направлении, но видео 20-летней студентки очень помогло правоохранительным органам найти машину. Преступников смогли остановить около 13:00 на 47-м километре автомобильной дороги М-10. Позже полицейские установили, что за рулем сидел 31-летний уроженец Ярославля, а в салоне кроме него сидели женщина и двое мужчин.

Всех задержанных доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ «Похищение человека».