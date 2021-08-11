Петербуржца, посадившего сына за руль KIA, привлекут к ответственности

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что мужчину, который дал сесть за руль своему 14-летнему сыну, привлекли к административной ответственности.

Отметим, что во вторник, 10 августа, во дворе Усть-Славянки один из петербуржцев заметил, что за рулем машины KIA Rio сидит подросток. При этом на переднем сиденье сидел мужчина с ребенком на руках. Очевидец не остался равнодушным и сделал замечание отцу водителя.

В результате этим событием заинтересовалась полиция. Позже правоохранительные органы выяснили, что машина принадлежит 41-летнему гражданину среднеазиатского государства.

Кроме того, полицейских смутили и автомобильные номера. В итоге, транспортное средство забрали на стоянку, а отца семейства с признаками алкогольного опьянения отправили на медицинское освидетельствование.